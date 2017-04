Dit bedrijf produceert elektrische auto’s met pedalen: “Fiets of auto? Geen van de twee”

Het dilemma waar iedereen wel eens mee worstelt: ga ik met de auto naar het werk, of neem ik de fiets? Ik neem de fiets, want dat is beter voor het milieu en ik doe aan lichaamsbeweging. Of toch maar met de auto, want dat is sneller en ik kom niet bezweet aan op het werk. Het Duitse Twike denkt een eind te kunnen maken aan al die keuzestress en brengt binnenkort een nieuwe versie uit van zijn voertuigje, de Twike: een combinatie tussen een elektrische auto en een fiets.