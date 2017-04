Eerste trailer ‘Star Wars: The Last Jedi’ gelost

Eerste teaser Star Wars: The Last Jedi gelost Video: YouTube

Er is een allereerst trailer gelost van ‘Star Wars: The Last Jedi’. De teaser werd voorgesteld tijdens de Star Wars Celebration, een vierdaags evenement dat plaatsvindt in Orlando.

We mogen opnieuw kennismaken met personages die in The Force Awakens werden voorgesteld, waaronder Rey, Finn en Poe. Maar ook Mark Hamill, de vertolker van de originele Luke Skywalker en Carrie Fisher als Princess Leia zullen opnieuw hun opwachting maken. Fisher overleed eind vorig jaar na de opnames van de film. De film speelt vanaf december in de bioscoop.