Antwerp-investeerder Paul Gheysens twijfelt geen seconde: “Ons licentiedossier is helemaal in orde”

Paul Gheysens reageert voor het eerst op de heisa die er is ontstaan na de weigering van de licentie aan Antwerp FC. Daardoor zou Antwerp in plaats van in 1A in de eerste amateurklasse aan de slag moeten. De investeerder achter de Great Old maakt zich totaal geen zorgen.

“Ons licentiedossier is helemaal in orde”, stelt Gheysens met klem. “Het gaat gewoon om een interpretatie. Werden de gevraagde documenten net op tijd of net te laat aangeleverd? Ik ga hier de licentiecommissie niet aanvallen, die bladzijde is omgedraaid.”

“Maar ik kan iedereen geruststellen. Met de documenten waarmee we naar het BAS trekken, gaan we die licentie krijgen. Alles zal er liggen. Daar twijfel ik geen seconde aan.”

Antwerp ging na de weigering van de licentie en de verwijzing naar eerste amateurklasse in beroep bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Die zal voor 10 mei een uitspraak doen. “Dan zal blijken dat ons dossier 100 procent in orde is”, besluit Gheysens.

