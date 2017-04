Oppassen voor kleerhangers in openbare toiletten

In een openbaar toilet of een paskamertje is er bijna niemand die echt goed naar het interieur kijkt. Laat staan dat we minutenlang de kleerhangers inspecteren. Toch is het niet onverstandig om de omgeving eens goed te checken vooraleer je je uitkleedt.

Over de hele wereld kunnen er namelijk kleerhangers aangekocht worden met ingebouwde cameraatjes. Die kleerhangers worden dan meestal aan de muur gehangen in vrouwentoiletten. Alles wat in het kleine kamertje gebeurt, wordt vervolgens gefilmd. Wie de kleerhanger geplaatst heeft, kan alle beelden nadien downloaden op een computer.

Het was de politie van de Amerikaanse staat Florida die voor het eerst waarschuwde voor de zogenaamde spy hooks. “In publieke toiletten kan iedereen maar beter goed rondkijken”, klonk het. “Als je iets verdachts opmerkt, raak het object dan niet aan. Verwittig meteen de politie. Onthoud ook dat de kleine camera’s ook op andere plaatsen en in andere objecten verstopt kunnen zijn.”

Wie Amerika hoort, denkt misschien dat het een ver-van-mijn-bedshow is. Maar dat is niet per se het geval. Voor slechts tien euro kunnen dergelijke apparaatjes via webwinkels ook in ons land verkregen worden.