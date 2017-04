Mechelen - Maandag maakte hij in het parlement indruk tijdens het debat over de moskeeën. Volgende week spreekt hij voor de Verenigde Naties als beste burgemeester van de wereld. Op zijn 52ste is Bart Somers (Open Vld) aan het pieken. “Ik heb geen onvervuld verlangen meer.”

Als Bart Somers volgend jaar wordt herkozen als burgemeester van Mechelen, dan zal hij in 2025 zijn 25-jarig jubileum in de sjerp kunnen vieren. In die periode heeft hij zijn stad getransformeerd van ...