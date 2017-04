Jef (35) maakt replica’s van authentieke voordeuren: “Een oude deur komt nooit meer terug”

Wanneer krijg je de eerste indruk van een huis? Juist, als je aan de voordeur staat. Bij Atelier Schrauwen in Loenhout hebben ze dat goed begrepen. Jef Schrauwen (35) is de zesde generatie die er aan de werkbank staat. Hij specialiseert zich in het maken van replica’s van authentieke voordeuren. Veel Antwerpse gevels krijgen zo hun ziel terug.

In de vier jaar dat ik voor CittA verhalen over Antwerpenaars en hun woning maak, overkwam het me meer dan eens. Aan de voordeur staan, verwonderd over de schoonheid ervan en bewoners die dan zeggen: ...