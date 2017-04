Opgepakte schutter ’t Hazepad vuurde om te doden

Grobbendonk / Herentals - De dader van de schietpartij aan de seksclub ’t Hazepad in Grobbendonk zit in de cel. Volgens het parket vuurde Perparim G. (51) uit Herentals om te doden. De raadkamer heeft vrijdag zijn aanhouding met een maand verlengd.

De politie van de zone Neteland werd zondagochtend rond 3u opgeroepen voor een schietpartij aan de ambianceclub aan de Herentalse Steenweg. Toen de agenten ter plaatse kwamen, had de dader zich al uit de voeten gemaakt. Een kogel had zich net onder de dakgoot in de gevel geboord.

De verdachte zit sinds woensdag in de cel. “Mijn cliënt is maandag en dinsdag gewoon gaan werken. Omdat hij hoorde dat zijn naam werd genoemd in het dossier van ‘t Hazepad, is hij zelf naar de politie gestapt”, zegt zijn advocate Annarita Vorsters. “Hij is nadien niet meer naar huis mogen gaan.”

De Kosovaar werd vrijdag geboeid het gerechtsgebouw van Turnhout binnengebracht. Hij wordt verdacht van poging tot moord en verboden wapenbezit. De speurders gaan er vanuit dat hij met voorbedachten rade het pistool mee naar de club heeft gebracht en de bedoeling had iemand te doden.

“Toen de man binnen wilde gaan, is er een schermutseling ontstaan ter hoogte van de toegangsdeur, tussen het terras en de verbruikszaal”, zegt Inge Delissen. “Hij heeft op klanten gericht. Op het moment dat hij wilde schieten, hebben vier kameraden hem naar buiten getrokken.”

Het vuurwapen is nog niet gevonden.