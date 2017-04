“Blij als een kind toen ik mijn eigen boek in handen kreeg”

Puurs - Puursenaar Steve Dedoncker (44) heeft zijn eerste jeugdboek klaar. Perron X heet het en het werd een spannend en historisch jeugdboek. “Zes jaar lang heb ik eraan gewerkt, maar ik ben wel dolblij met het resultaat”, glundert de auteur.

Vanaf nu ligt Perron X in de winkel. Het eerste jeugdboek van Steve Dedoncker. “Ik ben eigenlijk een creatieve duizendpoot. Tekenen is al van kinds af mijn hobby. Ik schreef wel tekenverhaaltjes voor mezelf, maar ik had nog nooit een echt boek geschreven. Tot ik jaren geleden op reis was en ik de ingeving kreeg om zelf eens een jeugdboek te beginnen schrijven. Temeer omdat ik zelf altijd heel graag jeugdboeken heb gelezen”, zegt Steve. “Ik moet toegeven dat ik er mijn tijd heb voor genomen. Na zes jaar is mijn eerste boek er eindelijk. Ik was blij als een klein kind toen in het afgewerkte boek in handen kreeg. En ik heb de cover ook zelf ontworpen en getekend. Een beetje een cover zoals je die ook in de jaren zeventig en tachtig op jeugdboeken zag verschijnen. Maar de eerste commentaren op de cover en het boek zijn positief. En daar ben ik natuurlijk blij om.”

Vervallen stationnetje

Over de inhoud van zijn boek wil de Puurse auteur nog niet veel vrijgeven. “Het is een spannend verhaal dat begint in een geheim clubhuis in een oud, vervallen stationnetje ergens in een maïsveld. En plots doet zich een dramatisch incident voor dat leidt tot een onverwachte en gevaarlijke zoektocht. Een zoektocht die de band die er bestaat tussen de vrienden van Perron X danig op de proef stelt.”

Met zijn eerste boek heeft Steve de smaak alvast goed te pakken. “Het schrijven van een boek is voor mij een heel avontuur geweest. Eerlijk? Ik zou hier heel graag een vervolgverhaal aan breien. Nog enkele boeken schrijven. En dan niet onmiddellijk andere verhalen, maar gewoon vervolgverhalen op Perron X. Het boek is nu zodanig geschreven dat het in een volgend boek perfect kan verder gaan.”

Perron X is een boek dat geschikt is voor jongeren tussen de 10 en 14 jaar oud en ligt vanaf nu in De Standaard Boekhandel in Bornem en Puurs.

Het boek kan ook besteld worden via Boekscout.nl