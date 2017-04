Gps gestolen uit eigen auto én uit vervangwagen

Hove - Voor de derde keer op tien maanden tijd is er ingebroken in de auto van Hovenaar Patrick Bernard. Net als bij de vorige inbraken werd ook nu de gps-console professioneel verwijderd. Patrick was donderdagnacht niet het enige slachtoffer in Hove. Bij de politie liepen drie gelijkaardige meldingen binnen.

Patrick Bernard zat vrijdag aan de ontbijttafel toen zijn buurman hem een berichtje met een foto stuurde. “Een foto waarop te zien was dat er in zijn BMW was ingebroken en dat ze de gps-console hadden meegenomen. Ik ben direct naar buiten gelopen om mijn auto te bekijken en zag meteen dat het ook bij mij prijs was: achteraan was een klein ruitje ingeslagen en ook bij mij hebben ze de gps-console uitgebroken”, zucht Patrick. “En het was niet eens mijn auto. Een vervangwagen van de garage. Mijn eigen BMW stond nog in de garage na een vorige inbraak, eind maart. Ook toen was er al een ruitje ingegooid en hadden naast de gps-console ook de airbags uit het stuur tot zelfs het digitale dashboard uitgebroken. En was er schade aan het koetswerk en de zetels.”

“En eigenlijk had mijn wagen donderdag opnieuw hersteld moeten zijn maar de werken zijn iets uitgelopen zodat ik nog steeds met de vervangwagen reed. Anders hadden de dieven wellicht toegeslagen in een auto die amper enkele uren helemaal hersteld was van de vorige inbraak.”

Gevloekt

Maar ook in mei vorig jaar sloegen er autoschuimers toe bij Patrick. Toen werd zelfs het stuur van zijn BMW volledig gedemonteerd en gestolen.

Op de oprit van Patrick, aan de Veldkantvoetweg, stond ook nog een BMW cabrio geparkeerd. “Maar die hebben ze ongemoeid gelaten. Misschien omdat ze wisten dat het in die wagen moeilijker was om in te breken. Of omdat ze zagen dat de wagen met een luid alarm was uitgerust.”

De twee inbraken in de Veldkantvoetweg waren niet de enige feiten van donderdagnacht. Ook in de Kasteelstraat sloegen auto-inbrekers toe. En ook daar viseerden ze een wagen van het merk BMW.