Op heterdaad betrapt bij wietplantage

Antwerpen / Wilrijk - Twee mannen die op heterdaad betrapt werden bij het ontmantelen van een drugsplantage zijn vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Een derde man wordt nog opgespoord door de politie.

Het waren de buren van een in appartementen onderverdeeld pand in de Frans de Cortlaan die woensdag de politie belden. Aan de telefoon kreeg de politie te horen dat er toch wel een ‘verdachte verhuis’ aan de gang was in de straat.

Toen een eerste patrouille ter plaatse kwam werd al snel duidelijk wat er aan de hand was. “Er werd een cannabisplantage in staat van ontmanteling aangetroffen”, bevestigt parketwoordvoerster Stéphanie Chomé.

Opgepakt en weer vrij

Twee van de drie aanwezige verdachten konden ter plaatse opgepakt worden. Het gaat om een 22-jarige en een 23-jarige man. Hun kompaan kon ontkomen en wordt nog opgespoord. De twee gearresteerde mannen werden donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Ze werden niet aangehouden”, aldus Chomé.

Huis verzegeld

Hoe groot de plantage was is niet duidelijk, net omdat ze al grotendeels ontmanteld was. “Het ging alleszins om een professionele installatie”, zegt Chomé.

Het gebouw waar de plantage geïnstalleerd was werd woensdagavond verzegeld. Eerst hadden politiemensen samen met arbeiders van elektriciteitsnetbeheerder Eandis gezorgd dat alles veilig opgeruimd was. De bestelwagen van de verdachten werd weggetakeld voor verder onderzoek.