Overvallers slaan toe bij juwelier thuis

Edegem - Vier gangsters hebben woensdagavond een home-invasion gepleegd in de woning van een Libanese juwelier. De aanwezigen werden bedreigd en de twee kluizen leeggeroofd.

De feiten speelden zich af aan Jonkersaard, een chique villawijk in Edegem. Kort voor middernacht, woensdagavond, drongen vier kerels de woning van de Libanese juwelier binnen. De vier zouden Frans gesproken hebben. De juwelier en zijn echtgenote waren op het ogenblik van de feiten niet thuis maar hun zoon wel. Die had net enkele vrienden op bezoek.

Terwijl de aanwezigen werden bedreigd, gingen twee boeven op zoek naar de kluizen van het gezin in de riante woning. De kluizen werden met gespecialiseerd inbrekersmaterieel opengebroken. De inhoud namen van de overvallers mee.

Hoe groot de omvang van de buit precies is, is nog niet geweten maar alles wijst erop dat die aanzienlijk is.

De speurders gaan ervan uit dat de daders de overval tot in de details hebben voorbereid. Ze wisten heel goed waar ze toesloegen en dat er in de woning een juwelier - die zijn zaak in de Antwerpse diamantwijk heeft - woonde. Bovendien waren ze er vrij zeker van dat het gezin thuis een of twee kluizen had staan waarin vermoedelijk geld en juwelen zaten.

De zoon en zijn twee vrienden werden opgevangen door de politie van de zone HEKLA. Het onderzoek wordt verdergezet door een team van de federale gerechtelijke politie (FGP) dat gespecialiseerd is in het fenomeen home-invasions. De daders zijn voorlopig spoorloos.