Terug groene pijl aan Brusselpoort

Mechelen - De groene pijl op de hoek van de Brusselpoort met de Hoogstraat zal volgende week opnieuw worden geplaatst. Het Agentschap Wegen en Verkeer had die weggehaald, maar stelde vrijdag zelf vast dat het verkeer er moeizamer verliep.

Nadat er donderdag een storm van kritiek losbarstte over het weghalen van de groene pijl ­­– een maatregel die het verkeer tijdens de spitsuren chaotisch liet verlopen – gingen specialisten van het Agentschap Wegen en Verkeer vrijdagochtend zelf een kijkje nemen. “Zij hebben effectief vastgesteld dat de doorstroming van het verkeer aan de Brusselpoort gevoelig minder goed was dan voordien. En als volgende week de vakantie gedaan is, zal het er zeker niet op beteren. Daarom zal de groene pijl opnieuw worden geplaatst”, reageert Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer. De werken zullen in de loop van volgende week al plaatsvinden.

Het AVW heeft de voorbije dagen de gloeilampen van de verkeerslichten op het kruispunt vervangen door ledverlichting. “De groene pijl werd weggehaald omdat dergelijke regeling niet optimaal is voor de veiligheid van overstekende voetgangers. Maar in dit geval hebben we moeten vaststellen dat die veiligheidsingreep niet opweegt tegen de doorstroming van het verkeer. Daarom gaan we hem nu terug plaatsen.”