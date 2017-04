PORTRET. Antwerpse keramist vindt heil en rust in het ambacht: “Potten draaien is als leren fietsen”

Antwerpen 2060 -

Koen Ghesquière vindt ultieme rust in zijn keramiekatelier waar hij potjes draait voor chef-koks en liefhebbers. In Borgerhout stripte hij een voormalig chocoladebedrijf van boven tot onder om er zijn droom waar te maken. Zijn huis is nu een kruispunt van verschillende ambachten. Hier vinden mensen elkaar aan een lange tafel, met de handen in een groentegerecht of in de klei.