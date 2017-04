Reeks van fietsstraten biedt alternatief voor Turnhoutsebaan

Borgerhout - Dit najaar begint de aanleg van een reeks fietsstraten tussen de Turnhoutsepoort en de Kerkstraat. Het moet een veilig alternatief zijn voor de Turnhoutsebaan in Borgerhout.

In een fietsstraat mogen fietsers het volledige wegdek gebruiken en is het verboden voor automobilisten om ze voorbij te steken. Ook het fietspad aan de Plantin en Moretuslei wordt in 2018-2019 onder handen genomen. Het fietspad wordt aangelegd met rode asfalt en is minstens 1,70 meter breed.

Uit de fietsbarometer van de provincie Antwerpen voor Borgerhout krijgen de fietspaden een score van 6,5 op 10. Op de fietsroutes waar de fietsers tussen de rest van het verkeer rijdt, ligt de score voor Borgerhout op 1,7 op 10. Die lage score is vooral te verklaren door de Turnhoutsbaan.