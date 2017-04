Elise Mertens haalt halve finales in Biel niet

Elise Mertens (WTA 68) is vrijdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Zwitserse Biel (hardcourt/250.000 dollar).

De 21-jarige Mertens ging in drie sets onderuit tegen haar Estse leeftijdsgenote Anett Kontaveit (WTA 99). Na 1 uur en 56 minuten stond de 7-5, 6-7 (2/7 en 6-1 eindstand op het scorebord. Het was hun eerste onderlinge ontmoeting op het WTA-circuit. Kontaveit speelt om een finaleplaats tegen de Wit-Russische qualifier Aliaksandra Sasnovich (WTA 108) of de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 98).

Elise Mertens was in Biel ook ingeschreven voor het dubbelspel. Ze zou een tandem vormen met de Britse Heather Watson maar het duo gaf forfait voor de eerste ronde.

(belga)