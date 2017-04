Dit zijn de laatste sporen van verdwenen treinverbinding Bels Lijntje

Hoogstraten -

Het is een druk bereden toeristisch fietspad, het Bels Lijntje. Een rechte asfaltstrook van 31 kilometer op de voormalige spoorlijn tussen Turnhout en Tilburg. De treinen die hier bolden van 1867 tot 1982 lieten amper sporen na in het landschap. Ook van het monumentale stationsgebouw pal op de grens is nauwelijks iets bewaard gebleven. Maar wie goed kijkt, die vindt. CittA brengt in beeld wat er 150 jaar later nog terug te vinden is van dit spoorwegerfgoed.