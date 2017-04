Schär vervangt Loïc Vliegen in Amstel Gold Race

Loïc Vliegen (BMC) zal er zondag niet bij zijn in de Amstel Gold Race. Vliegen sukkelt met de naweeën van een valpartij in de Ronde van het Baskenland en wordt vervangen door Michaël Schär, die voor het eerst weer aan de start komt van een koers na zijn valpartij in Parijs-Nice. Dat meldt BMC.

Vliegen kwam ten val in de derde rit van de Ronde van het Baskenland en verscheen daardoor daags nadien niet meer aan de start van de vierde etappe. Hij heeft last van het staartbeen en de knie. “Sinds zijn valpartij volgen we de medische toestand van Loïc op de voet”, klinkt het bij BMC. “Hij startte in de Brabantse Pijl, maar had er nog steeds last van pijn. Daarom is beslist om hem niet te laten starten in de Amstel Gold Race om hem volledig te laten herstellen. Begin volgende week nemen we dan een beslissing met het oog op Waalse Pijl.”

Vliegen wordt vervangen door Michael Schär, die vroeger dan verwacht zijn heroptreden maakt. Schär liep bij een val in de openingsetappe van Parijs-Nice breuken op aan het sleutelbeen en de heup. “Hij is gelukkig sneller hersteld dan we hadden verwacht”, legde ploegdokter Max Testa vorige week uit. “We verwachtten hem terug in Luik-Bastenaken-Luik.” Maar het herstel verloopt blijkbaar zo spoedig dat de Zwitser een weekje vroeger terug in competitie mag treden.

(belga)