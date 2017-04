Hevige brand in bekend casino in Las Vegas

Het beroemde Bellagio Hotel en Casino in Las Vegas is donderdagnacht getroffen door een brand, meldt Abc News. De brand was zo hevig dat zelfs de hele Las Vegas Strip tijdelijk werd afgesloten.

Tot nu toe is nog niet bekend waarom het dak plots vuur vatte. “Het was extreem moeilijk om vat te krijgen op het vuur, doordat we heel moeilijk bij het dak konden. Gelukkig hebben we alles toch onder controle gekregen”, zegt Larry Haydu, hoofd van de brandweer. Er zijn geen gewonden gevallen bij het incident.