BOEK. Nicci French - Zondagochtend breekt aan

]Voorlaatste deel van de achtdelige reeks rond psychotherapeute Frieda Klein. Nadat onder de houten vloer van haar huis een lijk is gevonden, begint voor Frieda een periode van grote onzekerheid.

Is dit het werk van haar aartsvijand/beschermengel Dean Reeve of loert het gevaar vanuit een heel andere hoek? Terwijl de pers zich voor haar deur verdringt, krijgen enkele leden uit haar directe familie- en kennissenkring het hard te verduren: verdoving, ontvoering, zware mishandeling... Iemand wil Frieda duidelijk daar treffen waar het haar het meest raakt. Ze gaat, zoals in de zes voorgaande boeken, zelf op onderzoek uit en komt tot bevreemdende vaststellingen. Rechtlijnige thriller die evenwel de onderhuidse spanning mist die toch het handelsmerk van het Britse schrijversechtpaar mag worden genoemd. Hopelijk de prelude tot een zinderende finale.

Ambo/Anthos, 372p, 19,99 euro