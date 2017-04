Turkse politie pakt 5 jihadisten op die aanslag planden voor referendum

In de Turkse stad Istanboel zijn vrijdag vijf vermoedelijke aanhangers van terreurgroep Islamitische Staat opgepakt. Het vijftal zou concrete plannen gehad hebben om een aanslag te plegen vlak voor het referendum over de grondwet, dat zondag plaatsvindt.

De politie pakte de vijf verdachten op tijdens een gecoördineerde actie in drie wijken van de Turkse metropool, weet het Turkse staatspersagentschap Anadolu. Over de identiteit van de jihadisten is weinig bekend, behalve dat minstens één van hen de Tadzjiekse nationaliteit heeft.

Volgens Anadolu hadden anonieme tipgevers de Turkse ordediensten gewaarschuwd voor een “spectaculaire aanslag” vlak voor het referendum van zondag.

De Turken mogen zich dan uitspreken over de plannen van president Recep Tayyip Erdogan en zijn AK-partij om Turkije om te vormen van een parlementair naar een presidentieel systeem. Als de ja-stem het haalt, krijgt Erdogan er een pak meer formele bevoegdheden bij.

De veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de volksraadpleging zijn enorm. De ordediensten arresteerden dinsdag nog 19 vermoedelijke IS-aanhangers in Izmir, in het westen van het land.