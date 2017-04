Joggingbroek van topmodel kost meer dan een luxevakantie

Topmodel Gigi Hadid slaagt er wel vaker in om sportoutfits te transformeren tot heel elegante looks. In New York werd ze gefotografeerd in een grijze joggingbroek, gecombineerd met crop top en zilveren pumps. Een opvallende outfit met een heel duur prijskaartje.

Gigi Hadid werd in New York gespot in een joggingbroek die er niet alleen bijzonder elegant uitziet maar ook evenveel kost als een luxevakantie of een kleine tweedehandsauto.

De crop top en joggingbroek komen uit de pre-fall collectie 2017 van Sally LaPointe, een designer uit New York, en worden verkocht voor een kleine 4000 euro.

Op de foto's die van Gigi Hadid werden genomen is te zien dat de joggingbroek bijzonder mooi is afgewerkt, met kristallen borduurwerk op de machetten onderaan. De zakken en afwerking op de zijkant maken de broek helemaal af en zorgen ervoor dat deze jogging zelfs gedragen kan worden op een gala-avond. Enkel als je bereid bent heel veel geld te betalen natuurlijk.