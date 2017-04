Supportersfederatie: “Alles wat Decuyper belooft, gebeurt ook”

Robert Vinck, voorzitter van de Federatie van Antwerp Supporters (Fasc) heeft er vertrouwen in dat de Great Old volgend seizoen in de hoogste klasse kan starten. “Ik blijf in de club geloven”, zegt Vinck.

“Ik had gehoopt dat we niet nog eens door de procedure van het BAS moesten gaan, maar ik ben er van overtuigd dat we ook dit keer gelijk zullen krijgen. Alles wat Patrick Decuyper beloofd heeft, is tot op vandaag altijd gebeurd. In dit dossier zal dat niet anders zijn. Nee, het is niet leuk om enkele dagen na het groot feest op de Grote Markt dit nieuws te horen te krijgen. Maar als je het verhaal goed leest, ben ik er van overtuigd dat de club de nodige duidelijkheid zal verschaffen en dat die licentie alsnog binnen te halen valt.”