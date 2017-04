Geens: “Hoop dat Demir meer doet dan haar toon milderen”

Brussel - “Laat ons in godsnaam behoorlijk samenwerken.” Die boodschap lanceerde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vrijdag in De Ochtend op Radio 1, na een week van scherpe uithalen heen-en-weer, vooral tussen coalitiepartners CD&V en N-VA. Hij benadrukte dat er nog ontzettend veel werk op de plank ligt. “We moeten elkaar nog iets kunnen gunnen. Er is geen reden om van peiling tot peiling te gaan. Dit is niet werkzaam”.

De oproep van de Justitieminister kwam er als reactie op de uithaal die staatssecretaris Zuhal Demir vorig weekend richting de Vlaamse christendemocraten afvuurde. Ze “waarschuwde” de Vlamingen toen voor “moslimpartij” CD&V en stelde dat partijvoorzitter Wouter Beke de moslims als “kiesvee” beschouwt. Die eiste daarop verontschuldigingen van Demir. Tussen de lijnen werd vooruitgeblikt naar de beleidsbrief die Demir dinsdag in de Kamer moet voorstellen.

“Het is bij ons hard aangekomen”, verklaarde minister Geens vrijdag. “Ik heb het gevoel dat het rechtse en extreemrechtse stuk van het politieke terrein zo hard mogelijk moet bezet worden en dat CD&V de partij is die best af en toe moet worden gebasht”. Hij onderstreepte dat “zo’n uitspraak niet hoort” en riep op in goede verstandhouding samen te werken. Volgende week staat overleg gepland tussen zijn kabinet en dat van Demir over een wetsontwerp rond transgenders. “Het zou toch leuk zijn niet de hele tijd in mijn achterhoofd te moeten afvragen of ze mij vliegen gaat proberen af te vangen?”

“Ik zou hopen dat staatssecretaris Demir meer doet dan de toon milderen”, ging Geens voort. Wat bedoelt hij met ‘meer doen?’ “Ze zou iets kunnen ‘clarifiëren’.” De minister trok daarbij de vergelijking met de “verduidelijking” die Vlaams N-VA-fractieleider Matthias Diependaele donderdag de wereld instuurde, nadat hij eerder die dag fors naar minister Geens had uitgehaald.