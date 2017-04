Restaurant Donald Trump voldoet niet aan hygiënevoorschriften

Het restaurant van Mar-a-Lago, het exclusieve resort van de Amerikaanse president Donald Trump in Florida, is op de vingers getikt vanwege onhygiënische toestanden in de keuken. Inspecteurs troffen er eind januari dertien overtredingen van de voedingsvoorschriften aan, berichten verschillende Amerikaanse media.

Het gaat onder meer om vlees dat in een veel te warme omgeving werd bewaard, roestige planken in de koelcellen en een onvoorzichtige behandeling van rouwe vis. Ook zou het water van de kranen te koud zijn om de handen grondig te kunnen reinigen, en dragen de personeelsleden niet altijd een haarnetje.

Trump ontving al verschillende wereldleiders in zijn luxeresort in Palm Beach Miami. De overtredingen werden kort voor het bezoek van de Japanse premier Shinzo Abe aangetroffen. Intussen is ook de Chinese president Xi Jinping er een hapje komen eten.

Het resort zelf heeft nog niet gereageerd op de kritiek.