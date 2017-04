Elia pompt 400 miljoen euro in “stopcontact” op de Noordzee

Hoogspanningsnetbeheerder Elia investeert 400 miljoen euro in een zogenaamd “stopcontact op zee”. Daarmee kunnen nieuwe offshore windparken “op een rendabele en betrouwbare manier” op het Belgische onshore net worden aangesloten. De raad van bestuur van Elia heeft de investering goedgekeurd, zo meldt de hoogspanningsnetbeheerder donderdagavond.

Het modulair offshore grid (MOG) zal bestaan uit een offshore platform zowat 40 km buiten de kust van Zeebrugge. De kabels van de nieuwe offshore windparken zullen op dit platform toekomen. Via drie onderzeese kabels van 220 kV zal het MOG verbonden zijn met het hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge, zodat de geproduceerde windenergie in het Belgische onshore net kan worden geïnjecteerd.

De totale geïnstalleerde capaciteit van de eerstvolgende vier windparken (Rentel, Northwester 2, Mermaid en Seastar) wordt geschat op 1.030 MW. Volgens de planning wordt het “stopcontact in de Noordzee” in het derde trimester van 2019 in gebruik genomen. Momenteel lopen er aanbestedingen voor de belangrijkste bouwcontracten.

Strategisch

De keuze voor een MOG is volgens Elia strategisch belangrijk als ons land in de toekomst een rol wil blijven spelen in de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie in de Noordzee. “Dit is een belangrijke stap voor Elia”, zegt CEO Chris Peeters. “Het modulair offshore grid is een eerste bouwsteen van een toekomstig Noordzeenet en zal onze activiteiten in België van onshore naar offshore uitbreiden. (...) Het modulaire net biedt ook kansen op economisch vlak, voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en het creëren van kwalitatief hoogstaande jobs.”

Elia geeft aan dat het concept van een modulair offshore grid heel wat voordelen biedt in vergelijking met een directe verbinding. “Het zorgt ervoor dat de windparken die op het MOG zijn aangesloten hun windproductie in het Belgische net kunnen injecteren, zelfs als één van de offshore kabels uitvalt of defect is”, klinkt het.

Het investeringsbedrag van 400 miljoen euro omvat alle bouwwerkzaamheden van Elia én de aankoop van een deel van de installaties die Rentel zal bouwen. Zodra het MOG is gebouwd, zal Elia eigenaar én beheerder zijn van de offshore installaties.