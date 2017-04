Bewolkt met hier en daar een bui

Na wat opklaringen en soms lage wolken neemt vrijdag in de loop van de dag de bewolking toe en kan er een lokale bui vallen.

In de Hoge Venen wordt het tot 8 graden, aan zee 12 graden en in het centrum 14 graden. De wind waait eerst zwak veranderlijk of uit west- tot zuidwestelijke richtingen. Later waait de wind zwak tot matig uit het westen.

Vrijdagavond en -nacht wordt het geleidelijk zwaarbewolkt vanaf het noordwesten, gevolgd door regen. In het zuidoosten blijft het nog droog. De minima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden aan zee. In het centrum daalt het kwik naar zowat 8 à 9 graden.

Zaterdag begint zwaarbewolkt en regenachtig. Aan zee en in het noordwesten wordt het snel droog met enkele opklaringen. In de loop van de dag wordt het stilaan overal beter. De laatste regen verlaat het zuidoosten van het land echter pas tegen de avond. De maxima liggen tussen 7 graden op de Ardense hoogten en 12 of 13 graden in het centrum.

Zondag is het wisselvallig met uitgebreide wolkenvelden en tussendoor enkele opklaringen. De kans op buien blijft klein en beperkt zich waarschijnlijk tot het noordoosten van het land. De maxima schommelen rond 12 graden. De onzekerheid voor de volgende dagen is vrij groot: het blijft begin volgende week nog wisselvallig, met vooral op maandag nog kans op enkele buien. Halfweg volgende week zou het droger en zonniger worden.