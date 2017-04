Igor De Camargo en APOEL Nicosia verliezen van eerste achtervolger

APOEL Nicosia heeft donderdag op de vijfde speeldag van de play-offs in de Cypriotische voetbalcompetitie nagelaten een serieuze optie op de titel te nemen. De recordkampioen van Cyprus verloor met 1-0 op het veld van eerste achtervolger Apollon Limassol.

Fotis Papoulis verschalkte doelman Boy Waterman, die Urko Pardo op de bank houdt, op slag van rust. Igor De Camargo werd iets voorbij het uur tussen de lijnen gebracht, maar slaagde er niet in het tij te keren. Door de nederlaag ziet APOEL zijn voornaamste titelconcurrent met nog vijf speeldagen in het verschiet naderen tot op vier punten. De Camargo en co. tellen 71 punten, Apollon heeft 67 punten.

(belga)