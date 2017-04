Brussel -

De Belgische nationale mannenvolleyploeg bij de min 17-jarigen is donderdag in Vilvoorde de tweede ronde van de kwalificaties voor het EK gestart met een 3-1 (25-23, 25-20, 27-29 en 25-20) thuiszege tegen Polen. De Belgen staan zo op één zege van het EK in het Turkse Konya. Zaterdag spelen onze jonge landgenoten nog tegen Letland.