Vlaming laat dochter vermoorden, krijgt 30 jaar cel, maar komt na twee dagen al vrij

Schuldig aan de moord op zijn eigen dochter Caroline Callaars (44) en schoonzoon Karel Maes (57). Dat kreeg Limburger Armand Callaars (73) te horen van de Venezolaanse rechter. ¬Logisch, want hij moest toegeven dat hij zeven huurmoordenaars had geronseld om hun bed and breakfast in handen te krijgen. Toch stapte hij amper twee dagen na de uitspraak fluitend de gevangenis buiten. Wapperend met een papier dat hem gratie verleent omdat hij ouder dan 70 is. “Een totaal absurde situatie”, reageert zijn familie.

Net geen hartaanval kreeg Shirley Callaars deze week toen ze haar mailbox opende. Een mailtje vanuit Venezuela. Afzender: vader Armand, die – dacht iedereen – veilig achter tralies zat. Het eerste rechtstreekse contact was het in 4,5 jaar. Met de droge melding dat hij vrijgesproken is voor de moord op Shirley’s zus Caroline en haar man Karel Maes. En dus als een vrij man kan terugkeren naar België. “Ik moest even gaan zitten”, vertelt ze, thuis in het Limburgse Peer. “Vrijgesproken? Dat kon toch niet. Het is zo klaar als pompwater dat hij achter de moord op zijn eigen dochter en schoonzoon zat.”

Callaars liegt in zijn mail naar het thuisfront. Hij is helemaal niet vrij¬gesproken. Via de Belgische ambassade in Colombia, die ook de belangen van Belgen in Venezuela behartigt, bleek gisteren dat Callaars op 11 maart wel degelijk veroordeeld is. De Venezolaanse rechter acht hem zonder enige twijfel schuldig aan het beramen van de dubbele moord.

Klaar voor een jarenlange celstraf, dus. Elf jaar nadat de ex-arbeider van Ford Genk met zijn Limburgse vrouw, hun dochter en schoonzoon België had verlaten om zich op het tropische eiland Isla Margarita te vestigen. Maar dat sprookje draaide uit op een nachtmerrie.