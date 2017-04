Nijlen - Gitaarbouwer Walter Verreydt uit Kessel (Nijlen) bouwde al honderden klassieke gitaren. Maar zijn laatste kunststukje is wel heel bijzonder. Van een stapel krantenpapier maakte hij een echte gitaar. En ze klinkt nog goed ook.

De ‘papieren’ gitaar van Walter is een experimentje dat voortvloeide uit de vaststelling dat het tropische hardhout bijna op is. Zijn antwoord op dat vraagstuk is ludiek, maar ook wel veelzeggend. “Ik ...