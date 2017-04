55-plussers beginnen massaal eigen bedrijf

Het aantal 55-plussers dat een eigen zaak begint, is in vijf jaar in ons land met 36% gestegen. Dat blijkt uit een analyse die het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) heeft gemaakt, op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

In 2015 hebben in ons land 7.470 mensen van 55 jaar of ouder, een eigen bedrijfje opgericht. Daardoor is 7% van alle startende zelfstandigen in België 55 jaar of ouder.

Volgens het NSZ komt dat omdat er door de demografische evolutie meer 55-plussers zijn. Maar oudere starters geven zelf ook aan dat ze als 55-plusser vaak niet meer worden uitgenodigd op sollicitatiegesprekken, waardoor ze zelf maar een bedrijfje beginnen. Andere ouderen durven pas op latere leeftijd de stap naar een eigen zaak te zetten, omdat ze dan al een financiële zekerheid hebben opgebouwd.