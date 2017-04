Brecht - Kenneth Van Boven (27) uit Brecht was vorig jaar nog een zoekende jongeman met één enorm talent: hij kan als de beste hyperrealistische tekeningen maken. En laat dat nu net dé tattootrend zijn.

Op zijn arm staat zijn eigen levensmotto: ‘Work hard in silence, let succes make the noise.’ Met één ‘s’, maar het is dan ook een tattoo die Kenneth niet zelf heeft gezet en die al lang zijn onderarm ...