Bart De Wever houdt grootscheepse acties in Statiekwartier

Antwerpen 2018 - Het Statiekwartier is niet de fraaiste buurt van de Antwerpse binnenstad. Maar de stad werkt eraan. “We willen uitbaters die niet deugen vervangen door betrouwbare en kwalitatieve ondernemers”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Foto: Wim Hendrix

“De Statiestraat en de Breydelstraat boden de voorbije jaren een troosteloze aanblik”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Veel panden zagen er verloederd uit. Bovendien stonden nogal wat eigenaars en uitbaters bekend voor een waslijst van misdrijven. Mensenhandel, prostitutie, drugs, heling, geweld, illegale gokactiviteiten, witwassen, zwartwerk... te veel om op te noemen.”

Het stadsbestuur besloot daarom in te grijpen. “De voorbije twee jaar zijn in totaal 28 panden grondig gecontroleerd. Daarbij werd 49 keer ingegrepen.”

“Het unieke aan onze aanpak is het gecoördineerde karakter ervan”, zegt De Wever. “Vroeger werd er in die buurt ook wel ingegrepen, maar dat gebeurde fragmentarisch. Nu zit er meer systeem in en werken alle diensten samen: de politie, de economische inspectie, de belastingdiensten, het agentschap voor de voedselveiligheid, de dienst voor bouwtoezicht... De regie is in handen van onze bedrijfseenheid Samen Leven.”

“Naar een hoger niveau”

Tijdens de acties is een aanzienlijk aantal overtredingen vastgesteld. Dat leidde tot tientallen pv’s, maar de acties waren niet enkel repressief.

Foto: Wim Hendrix

“Niet alle eigenaars en uitbaters zijn malafide”, aldus De Wever. “Sommige uitbaters huren een pand, stoppen na enkele maanden met het betalen van huur, laten de boel dan verloederen en wachten tot ze worden uitgezet. Dergelijke figuren willen we uiteraard liever kwijt en daar treden we dan ook hard tegen op.”

“Maar uitbaters die van goede wil zijn en die mee willen schrijven aan een nieuw verhaal voor de buurt, krijgen van onze dienst Business & Innovatie adviezen om hun zaak naar een hoger niveau te tillen.”

Foto: Wim Hendrix

Foto: Wim Hendrix