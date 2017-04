Opmerkelijk voorstel: “Geen auto’s in LEZ op autovrije zondag”

Borgerhout / Antwerpen - Het Borgerhoutse districtsbestuur vraagt aan de stad Antwerpen om het autovrije gebied tijdens Antwerpen Autovrij uit te breiden naar de hele lage-emissiezone (LEZ). De vraag krijgt de steun van de Fietsersbond en de Voetgangersbeweging.

“Sinds de invoering van de lage-emissiezone wordt de Antwerpse binnenstad terecht ruimer gedefinieerd dan enkel de zone tussen de Schelde en de Leien. Waarom tijdens Autoloze Zondag dan niet de hele LEZ tot autovrij gebied nemen?”, zo klinkt het voorstel.

“Als we naar Brussel kijken, zien we dat dit perfect mogelijk is. Zij maken het hele gewest, een oppervlakte van maar liefst 161 vierkante kilometer, autovrij”, zegt Borgerhouts districtsvoorzitster Stephanie Van Houtven (sp.a). In Antwerpen zou het gaan om een gebied van 22 vierkante kilometer waarbinnen zo’n 200.000 mensen wonen. Het voorstel krijgt bijval van de sp.a-fracties in Antwerpen en Berchem.

“Catastrofe”

De ondernemersorganisatie Unizo Antwerpen Stad is niet meteen opgezet met het idee. “Mocht dit voorstel uitgevoerd worden, dan zitten we met een catastrofe gezien de vele grote werken in en rond Antwerpen. In de toekomst kunnen we wel kijken wat met dit idee aan te vangen. Maar op dit ogenblik gaat men met zo’n voorstel vooral de Antwerpenaar in het harnas jagen. Autoluw moet plezant blijven, het mag geen nachtmerrie worden. Nu lijkt me dit eerder een erg ondoordacht plan en meer een provocatie dan een voorstel”, reageert Nico Volckeryck.

Wegpesten

Ook wat schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) betreft, is het Borgerhoutse voorstel niet het volgen waard. “Het vergt nu al een serieuze inspanning om de binnenstad af te zetten, met alle gevolgen van dien. Bovendien zie ik er de meerwaarde niet van in. Er vinden op Antwerpen Autovrij heel veel activiteiten plaats in de binnenstad. En willen buurten iets organiseren, dan is die mogelijkheid er. Door de knip van de Leien binnenkort zullen sowieso al enkele wijken moeilijker bereikbaar zijn. De autovrije zone vergroten, lijkt me dus geen goed idee. Daarnaast is de auto wegpesten uit de stad niet het beleid dat dit stadsbestuur voert.”