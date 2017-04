Mysterieuze affiches duiken op in Mechelen

Mechelen - Van waar komen de mysterieuze #YOLO2800-affiches die in heel de stad ophangen? Dat vroeg menig Mechelaar zich de voorbije dagen af. De affiches duiken in heel de Dijlestad op maar niemand lijkt voorlopig te weten vanwaar ze komen.

#2800love kennen de meeste Maneblussers intussen maar nu is er ook #YOLO2800. Sinds eind vorige maand duiken affiches en flyers met dat opschrift in heel Mechelen op. In Scheppers waren ze voor het eerst te zien. “Maar ik heb geen flauw idee wat ze betekenen of wie ze hier opgehangen heeft”, klinkt het bij algemeen coördinator Hamid Riffi. “Ook de leerlingen weten van niets. Althans, dat zeggen ze.”

Intussen kan je de affiches in heel Mechelen terugvinden. Onder meer in verschillende cafés in de binnenstad, aan De Nekker en in het Huis van de Mechelaar werden ze gespot. Zelfs bij de gemeenteraad waren er al #YOLO2800-flyers te vinden. Voorlopig blijft het echter koffiedik kijken wie er verantwoordelijk is voor de affiches en wat ze betekenen.