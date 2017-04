Ouders kamperen aan scholen om kinderen in te schrijven

Mechelen - Aan de Mechelse scholen De Luchtballon en De Wondertuin kamperen nu al verschillende ouders om hun kinderen in te schrijven. “Maar we kunnen er niets aan doen”, zegt schepen Marc Hendrickx.

De inschrijvingen voor het basis- en secundair onderwijs starten pas op 19 april maar nu al kamperen er ouders aan de schoolpoort van basisschool De Luchtballon in het centrum van Mechelen. De ouders willen er zeker van zijn dat hun kind ingeschreven kan worden in de school, waar maar negen plaatsjes zijn.

“Al enkele dagen patrouilleerden er ouders aan de school”, zeggen kampeerders Eefje en Myriam. “Maandag kwamen er een aantal elkaar tegen en ontstond er een soort paniek waardoor er prompt beslist werd niet meer weg te gaan. Zo zaten we hier al snel met zeven, en dat intussen al drie dagen.”

“Ik ken de problematiek”, reageert schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA). “Maar de oplossing moet op Vlaams niveau gezocht worden. De stad kan dit niet oplossen. Men is over dit onderwerp echter al jaren aan het palaveren en het is intussen een politiek steekspel geworden. Ik kan wel zeggen dat ieder kind in Mechelen een plek heeft en dat 95 procent zelfs ingeschreven raakt in de school van eerste keuze. Dat is in andere steden wel anders.”