Ex-voetballer Djibril Cissé in staat van beschuldiging gesteld in afpersingszaak Valbuena

Het hof van beroep van Versailles heeft ex-voetballer Djibril Cissé op 24 februari officieel in staat van beschuldiging gesteld in het chantageschandaal met een sekstape rond Lyon-middenvelder Mathieu Valbuena. Dat heeft de Franse krant Le Parisien donderdag vernomen en werd later bevestigd door de advocaat van de voormalige spits.

In oktober 2015 werd de voormalige aanvaller van Marseille en Liverpool gehoord, maar snel weer vrijgelaten. Het parket vroeg afgelopen zomer om Cissé opnieuw in staat van beschuldiging te stellen, maar de Franse rechter weigerde. Het parket ging op 16 december 2016 in beroep en kreeg op 24 februari gelijk. Daardoor kon een onderzoeksrechter de betrokkenheid van Cissé formeel onderzoeken. “Cissé neemt akte van de inbeschuldigingstelling. Daardoor zal hij nu volledig gezuiverd kunnen worden van zijn betrokkenheid in de zaak”, liet de advocaat van de Franse ex-international optekenen.

Valbuena. Foto: REUTERS

Het Franse gerecht onderzoekt vijf verdachten, onder wie Cissé en Real Madrid-spits Karim Benzema. Mathieu Valbuena moest in het voorjaar van 2015 150.000 euro aan een vriend van Benzema betalen om te voorkomen dat een seksvideo van hem openbaar zou worden gemaakt. Benzema heeft altijd beweerd dat hij onschuldig is. Cissé, de ex-ploegmaat van Valbuena bij Olympique Marseille, zou Valbuena op de hoogte gebracht hebben van het bestaan van de seksvideo.