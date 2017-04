Gemeente laat asbest weghalen uit woning boven café

Herenthout - De vloerbedekking in de woonst boven café Molenhuis in Herenthout bevat asbest. Terwijl een firma de balatum verwijdert, is cafébazin Hilde Heylen (48) werkloos en dakloos.

Foto: foto Joren De Weerdt

‘Gevaar - asbest’ vermeldt het gele lint waarmee café Molenhuis is verzegeld. “En op mijn terras staat een grote witte cabine waarin de werknemers die de balatum verwijderen zich om de twee uur omkleden”, wijst Hilde Heylen. De cafébazin is er het hart van in dat haar kroeg en het aanpalende zaaltje noodgedwongen gesloten zijn. Al heeft het aanwezige asbest strikt genomen weinig met de zaak te maken. “Het is de vloerbedekking in de bovenliggende woonst die weg moet. Wat betekent dat het plafond in mijn café volledig is bedekt met plastic. Ik vrees een hele grote kuis als die plastic er straks afgaat. Ondertussen staat mijn volledige inboedel in een aanpalend pand en slaap ik noodgedwongen bij familie.”

Wanneer Molenhuis weer opent, is voorlopig koffiedik kijken. “Net nu staat een verlengd weekend gepland. Ondertussen lijd ik wel inkomstenverlies. Ik denk dat ik het zaaltje zaterdagavond open voor de duivenmelkers, want die kunnen nergens anders naartoe. De gemeente is sinds anderhalf jaar eigenaar van dit pand. Ik hoop dat ze tegemoetkomen in de huurprijs en mijn inkomstenderving vergoeden.”