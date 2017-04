Vier jaar na tragisch busongeval Oelegem: “Dankbaar dat er nog aan onze zoon gedacht wordt”

Ranst - Larissa Kibireva verloor vier jaar geleden haar enig kind Ilya (14) bij de busramp in Oelegem. Onverwacht raakte ze weer zwanger. Xenia (2,5) geeft haar weer een levensdoel, maar slijten doet het verdriet nooit.

Weinigen die er vandaag zullen bij stilstaan als ze ter hoogte van Oelegem over de E34 rijden: exact vier jaar geleden stortte er een bus met Russische schoolkinderen van de brug. Wie er wel aan zullen denken, zijn de hulpverleners zoals de brandweermannen en -vrouwen en verpleegkundigen die de slachtoffers bijstonden. Op hen maakte de busramp een onuitwisbare indruk. Ook de betrokkenen en de nabestaanden van het ongeluk zijn in gedachten vandaag in Oelegem, ook al wonen ze duizenden kilometers verderop in de buurt van Volgograd.

Brommer

Zoals leerkracht Larissa Kibireva (43), die haar zoon Ilya (14) graag de cultuursteden van Europa wilde tonen. Zelf had hij liever een brommer gekregen van het geld, maar in Berlijn sloeg zijn stemming om. Hij vond Berlijn heel mooi en keek ernaar uit om Parijs te zien.

Zover kwam het nooit. De Poolse bus die de 31 Russische jongeren en hun negen begeleiders vervoerde, week op zondag 14 april om half zeven ’s morgens van haar rijvak af en vloog over de vangrail vijftien meter naar beneden. De Poolse chauffeur S. Vojdat (60) overleefde de klap niet. Ook zijn bijzitter Sirkosc stierf. In de bus kwamen ook nog lerares Nadedja Derbentseva (51), gids Olga Ashurkova en leerling Ilya Kibirev (14) om.

Scheidsrechter

Het leven gaat verder. Irina Luyssina uit Herentals, die zich vrijwillig als tolk Russisch-Nederlands opgaf en de zwaargewonde moeder Larissa Kibireva van de overleden Ilya in het ziekenhuis van Lier begeleidde, is vandaag scheidsrechter met een FIFA-licentie en fluit deze week een internationaal toernooi in Tubeke. Als we haar opbellen, blijkt dat ze er toch ook aan gedacht heeft.

Irina Luyssina. Foto: Tom Palmaers

Irina is altijd contact blijven houden met Larissa. De vrouw verloor niet alleen haar enig kind - ook het enig kleinkind van zijn grootouders op dat moment - maar raakte zelf heel ernstig gewond. Een jaar na de ramp vertelde Larissa in een interview dat ze geen schrik meer had om dood te gaan. “Als ik het moeilijk heb, denk ik: God, breng mij maar naar mijn zoon”, zei ze.

Vandaag is het verdriet nog altijd tastbaar aanwezig, maar heeft Larissa wel een nieuw levensdoel. Wat ze tijdens dat interview een jaar na de feiten nog niet wist, was dat ze zwanger was. Dochtertje Xenia is vandaag 2,5 jaar oud. “Ik heb nog gepraat met Larissa rond de feestdagen”, zegt Irina. “Voor Larissa en haar man is hun dochter een mirakel, ze beschouwen haar als een geschenk van God. Ilya was enig kind omdat Larissa moeilijk zwanger geraakte. Haar man en zij hebben heel veel moeite moeten doen om een kind te kunnen krijgen. Op een gegeven moment begon ze te vermageren. Ze dacht dat het met de revalidatie te maken had. Ook haar menstruatie bleef uit, maar door de stress en de zware inwendige verwondingen die ze had opgelopen, was dat niet abnormaal. Tot de dokter tijdens een routinecontrole merkte dat ze zwanger was. Die mensen wisten niet waar ze het hadden. Ze werden tussen verdriet en hoop geslingerd. De laatste maanden van haar zwangerschap heeft ze moeten platliggen in het ziekenhuis, ze is de veertig voorbij en heeft blijvende schade door een bekkenbreuk opgelopen. Maar hun dochtertje kwam kerngezond op de wereld.”

Telepathie

Omdat iemand in Zandhoven gezegd had dat hij dacht dat het gezin met het dochtertje inmiddels de rampplaats bezocht heeft, is Irina bereid om direct nog eens naar Larissa te bellen. “Want dat kan ik niet geloven, dan zouden ze zeker naar mij gebeld hebben om af te spreken”, zegt ze. Even later belt ze ons weer op. “Ik heb Larissa aan de lijn gehad. Het lijkt wel telepathie: ze kwam met haar man en dochtertje net van het kerkhof. Elke week bezoeken ze het graf van Ilya. Ze vertelde dat sommige mensen het haar afraden om Xenia altijd mee te nemen naar het graf van haar broer, maar Larissa vindt het juist belangrijk dat Xenia Ilya leert kennen. De slaapkamer van haar grote broer is nog onaangeroerd in het huis. En na de paasperiode geven Larissa en haar man opnieuw een herdenkingsfeest voor hun zoon.”

Blijkbaar was Larissa ontroerd te horen dat in Vlaanderen nog mensen aan het ongeluk denken. “Zelf is ze nog niet in Oelegem geweest sindsdien, al wil ze zeker nog langskomen. Maar momenteel lukt dat financieel niet. Haar man verloor zijn job na het ongeval en heeft pas opnieuw werk. Zelf zat ze vier jaar thuis, met de revalidatie en nadien de geboorte. Maar na de zomer, als Xenia naar de kleuterschool gaat, zal ook Larissa opnieuw als leerkracht in het basisonderwijs beginnen. Ik heb gevraagd of Ilya en Xenia op elkaar lijken. Totaal niet, zei Larissa. Ilya had grote bruine ogen en donker haar, terwijl hun dochtertje engelachtige blonde krullen en blauwe ogen heeft. Ze staan er zelf van versteld! Oma langs vaderszijde zou ook wel blond zijn.”

De hulpverleners aan de gekantelde bus op 14 april 2013. Foto: Bram Boelens

Worstelen

Larissa is dankbaar dat er nog aan haar zoon en de andere slachtoffers wordt gedacht. Irina gaat binnenkort een kruis met Ilya’s naam aan de brug zetten. Ambulancier Siegfried Depoorter uit Arendonk, die die fatale ochtend op weg was naar zijn werk in Halle bij Brussel en als tweede op de plaats van de ramp arriveerde, zal zondag de bloemen op de balustrade vervangen. “Ik worstel nog steeds met die beelden. De thuisverpleegster die toevallig passeerde die ochtend en als eerste bij de bus kwam, is moeten stoppen met haar werk omdat ze het niet meer aankon. Ik weet wel dat de busramp in Sierre qua dodental zwaarder was, maar het valt me zwaar dat er geen herdenkingssteen of -bordje op de plaats van het ongeval hangt om te tonen dat we die vijf slachtoffers niet vergeten zijn. Het enige wat ik kan doen is elk jaar een boeket plastieken bloemen - dit jaar wordt het een krans - met tape aan de balustrade hangen. Want beneden onder de brug wordt alles kapot gemaakt door vandalen.”