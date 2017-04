Fietsers riskeren hun leven aan Brusselpoort door wegnemen afslagpijl

Het vervangen van led-lampjes aan de verkeerslichten rond de Brusselpoort in Mechelen zorgt voor levensgevaarlijke toestanden. “Een schande dat dit gebeurt zonder overleg”, wijst eerste schepen Marc Hendrickx (N-VA) met dreigende vinger naar het Agentschap Wegen en Verkeer.

Wie als fietser het kruispunt van de Brusselsepoortstraat-Van Benedenlaan moet oversteken naar de Hoogstraat, een fietsstraat, riskeert omvergereden te worden door auto’s die in de file op de Ringvest staan te bumperen.

Foto: foto Joren De Weerdt

Oorzaak van al de miserie is het vervangen van led-lampjes in de verkeerslichten. De uitvoerder, het Agentschap Wegen en Verkeer, heeft niet alleen de stoptijden voor auto’s op de binnenring aangepast, maar ook de ‘groene afslagpijl’, voor fietsers en auto’s naar de Hoogstraat, helemaal uitgeschakeld.

Gevolg is een chaos van auto’s en fietsers die slalommen tussen de auto’s. “Een schande”, reageren burgemeester Bart Somers en eerste schepen Marc Hendrickx furieus op deze ingreep, waar geen enkel overleg is over geweest met de stad. “Dit moet morgen (vandaag vrijdag, red.) opgelost zijn of hier gaan dinsdag, wanneer hier een paar duizend fietsers oversteken, ongelukken gebeuren”, zegt schepen Hendrickx.

“Een schande”

Aanvankelijk liet het AWV weten dat ze pas dinsdag, na de paasvakantie, ter plaatse zouden komen. “Onze diensten gaan vrijdag ter plaatse de zaak bekijken en de nodige aanpassingen doen”, liet Jef Schoenmaekers, AWV-woordvoerder, gisteravond nog weten.