Chaos in Europa League: wedstrijd Lyon drie kwartier uitgesteld na rellen in tribune en veldbestorming

Een kwartier voor de aftrap van de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Europa League tussen het Franse Olympique Lyon en het Turkse Besiktas zijn tientallen fans het veld opgevlucht, zo maakte Olympique Lyon donderdagavond bekend. De fans gingen op de vlucht nadat er projectielen uit de tribunes boven hen in hun vak werden geworpen. De UEFA besliste daarop de aftrap van de wedstrijd uit te stellen.

Ook buiten het stadion vonden er voor de aftrap al ongeregeldheden plaats tussen Turkse voetbalfans en de Franse ordediensten, zo stelde een fotograaf van het Franse nieuwsagentschap AFP ter plaatse vast. Ook tussen Turkse en Franse aanhangers zouden er opstootjes geweest zijn.

FRANSA KARISTI! | Besiktas taraftari, Lyon taraftarlara saldirdi. Fransizlar sahaya girdi. pic.twitter.com/3gwyTgtzab — spor!zma (@sporizmacom) April 13, 2017

Les lyonnais rentrent sur le terrain ! pic.twitter.com/6KSCNGGq6B — Besiktas JK France (@_BESIKTAS_FR) April 13, 2017

Nadat de rust was weergekeerd en alle fans zich weer in de tribunes bevonden, kwamen de spelers weer het veld op voor een snelle opwarming. Voor de start van de wedstrijden begroetten de spelers van beide teams ook alle hoeken van het stadion. Uiteindelijk ging de wedstrijd van start om 21u50, drie kwartier later dan voorzien.