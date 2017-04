Tom Waes openhartig: “Ik voelde me na Haïti toch een beetje schuldig”

Tom Waes (48) vertrekt over twee weken naar het Afrikaanse land Oeganda. Hij gaat er een speciale Reizen Waes maken voor 12-12, de campagne tegen de hongersnood in die regio. Tom Waes zegt dat hij iets goed te maken heeft na zijn Reizen Waes over Haïti. Daarin vernam de kijker dat het grootste deel van het gedoneerde geld naar lonen van de hulporganisaties was gegaan. “Dat gaf wellicht een verkeerde indruk”, zegt Waes. Bij het Consortium 12-12 zijn ze vooral blij dat iemand als Tom Waes de puntjes op de i zet.

