‘Vergeten groenten’ op Langste Veggietafel

Mechelen - De Langste Veggietafel van het land stond donderdagavond midden op de Grote Markt van Mechelen. “Een recordeditie is het niet, maar met zo’n zeshonderd eters zijn we bij dit frisse weer tevreden”, zegt Sofie Bouteligier van Mechelen Klimaatstad.

Voor haar was deze negende editie opnieuw geslaagd. “We tonen dat je vegetarisch lekker kan eten, ook met ‘vergeten groenten’ die we vandaag onder de aandacht brengen. We willen de Mechelaars uitdagen om minstens één keer per week vlees en vis achterwege te laten en voor een vegetarisch alternatief te kiezen”, besluit Bouteligier.