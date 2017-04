“Wedstrijd Dortmund had langer uitgesteld moeten worden, voetballers zijn ook maar mensen”

De internationale vakbond voor voetballers FIFPro vindt dat Borussia Dortmund woensdag nooit had mogen spelen in de Champions League tegen AS Monaco. Een dag eerder was de selectie het doelwit van een bomaanslag, waarbij de Spaanse verdediger Marc Bartra gewond raakte. “Voetballers zijn in de eerste plaats ook mensen. De gebeurtenissen waren ernstig genoeg om de wedstrijd met meer dan 24 uit te stellen”, twitterde de in het Nederlandse Hoofddorp (Haarlemmermeer) gevestigde spelersvakbond donderdag.

“Er had eerst moeten worden gekeken naar de emotionele gemoedstoestand van de spelers. De gezondheid van de voetballers gaat boven alles”, aldus de FIFPro. “De zorg daarvoor gaat boven elk ander argument. De wedstrijd had daarom best wat langer mogen worden uitgesteld dan amper 24 uur.” De FIFPro begrijpt wel dat langer uitstel tot problemen had geleid met de wedstrijdkalender en de in Duitsland aanwezige Franse supporters. “Desondanks was dit ernstig genoeg om dat voor lief te nemen.”

De FIFPro wil duidelijke richtlijnen om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden en wil daarom met de Europese voetbalbond UEFA om de tafel om afspraken te maken over hoe te reageren op uitzonderlijke omstandigheden. Bij Dortmund was er na de wedstrijd al onvrede over het feit dat ze woensdag al aan de bak moesten. Vooral het interview van Nuri Sahin maakte indruk.

UEFA reageert

Dortmund verloor de wedstrijd tegen Monaco woensdag met 2-3. Dortmund-coach Thomas Tuchel vertelde na de wedstrijd dat zijn team niet klaar was om te spelen. Volgens Tuchel werd de club met een sms’je op de hoogte gebracht van de beslissing om de partij al de dag na de aanslag te laten plaatsvinden. De Europese Voetbalfederatie UEFA herhaalde daarop dat de beslissing dinsdagavond in het stadion werd genomen in overleg met beide clubs en de betrokken autoriteiten. “Woensdag had de UEFA nog contact met alle partijen. Uit niets bleek dat één van beide teams liever niet zou spelen.”

Dinsdagavond had Hans-Joachim Watzke, CEO van Dortmund, al verklaard dat er geen alternatief was dan de wedstrijd woensdag te spelen. “We hebben een drukke kalender. De terugmatch is volgende week al”, zei Watzke. “Monaco kan ook niet langer in Duitsland blijven. Ook zij hebben in het weekend alweer een wedstrijd.”

