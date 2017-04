Stuivenberg kiest voor verwachte elf bij Genk, Bongonda op de bank bij Celta

Racing Genk-coach Albert Stuivenberg brengt donderdagavond (21u05) de verwachte elf namen aan de aftrap voor de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League op bezoek bij het Spaanse Celta de Vigo.

Bongonda. Foto: AFP

Dat betekent dat doelman Mathew Ryan voor zich de gebruikelijke viermansverdediging krijgt met daarin Jere Uronen, Omar Colley, Jakub Brabec en Timothy Castagne. Op het middenveld moeten Ruslan Malinovskyi en Sander Berge voor evenwicht zorgen in de rug van aanvoerder en draaischijf Alejandro Pozuelo. Op de flanken vinden we Jean-Paul Boëtius en woelwater Leandro Trossard terug, in steun van diepe spits Ally Samatta. Bij Celta start Theo Bongonda op de bank.

Tussen de wedstrijden in Play-off IIb door mag Genk zich opnieuw tonen op het Europese toneel. Het team van Albert Stuivenberg, zaterdag met 0-1 te sterk voor Roeselare, schakelde in een Belgisch duel AA Gent uit in de achtste finales en neemt het in zijn eerste Europese kwartfinale op tegen de nummer tien uit de Primera Division. In de EL-groepsfase toonden de Limburgers eerder dit seizoen dat ze opgewassen zijn tegen een Spaanse subtopper. Thuis trokken Thomas Buffel en co. met 2-0 aan het langste eind tegen Athletic Bilbao. In het Baskenland ging Genk met 5-3 strijdend ten onder.

Celta, dat dit seizoen in de EL-poulefase tweemaal 1-1 gelijkspeelde tegen Standard, kan tegen Genk niet rekenen op Giuseppe Rossi. De voormalige Italiaanse international viel afgelopen weekend uit met een kruisbandletsel en staat minstens zes maanden aan de kant. Bij de thuisploeg moet het gevaar voorin vooral van de Zweedse international John Guidetti komen.