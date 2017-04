Jogger verzamelt afval voor politie

IN BEELD. MinTh brengt bekende musical-triller Jekyll and Hyde terug tot leven

Regio Zaterdagavond brengt MinTh (Nieuw Muziek-Theater Brasschaat) de musical Jekyll and Hyde in Mimuze in Kalmthout. Tijdens het Paasweekend kan je gaan kijken in het Fakkeltheater in Antwerpen. Er zitten ... Bekijk foto's