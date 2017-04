Hotel Van der Valk in Borgerhout introduceert Bistro-bar Stiel

Borgerhout / Antwerpen - Om ook als restaurant in beeld te komen, staat Hotel Van der Valk uit Borgerhout op Antwerpen Proeft. Tijd voor een voorproefje.

Hoog tegen de gevel van het hotel aan de oprit Borgerhout van de Ring prijkt geen ‘Quality Inn’ meer, geen ‘Scandic’, maar een toekan, het logo van de Nederlandse hotelketen Van der Valk.

“Wij zijn in Antwerpen geïnteresseerd als tweede grootste stad van België en omdat er veel Nederlanders op bezoek komen”, aldus Willem Polman, achterkleinzoon van stichter Martinus Van der Valk.

Toch wilde Van der Valk meer dan een hotel. Een bedrijf dat is ontsproten uit een café waar de oogst van de eigen boerderij aan de man werd gebracht, hecht veel waarde aan het bord. “Dus openden we Bistro-Bar Stiel en zijn we weer alles, tot en met de mayonaise, zelf gaan bereiden”, zegt een fiere chef-kok Nicolas Janssens. Met live cooking in de open keuken op zaterdag en met brunches op zondag wist het hotel een nieuw publiek aan zich te binden. Buurtbewoners en mensen uit de kantoren in de omgeving laten zich niet onbetuigd. En dat is logisch: van een refter is geen sprake meer. Die maakte plaats voor een fraai restaurant.

Bistro-Bar Stiel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Borgerhout, info@antwerpen.valk.com.

