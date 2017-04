Poulain mist toppers tegen Anderlecht en Zulte Waregem, Club gaat niet in beroep

Brugge - Club Brugge gaat niet in beroep tegen de schorsingen voor verdediger Benoît Poulain en kinesist Jan Van Damme. Dat heeft Blauw-Zwart donderdag bevestigd. Daardoor mist Poulain de verplaatsingen naar Zulte Waregem (17 april) en leider RSC Anderlecht (23 april).

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de centrale verdediger van Club dinsdag drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief, en 600 euro boete op voor een tackle op Brecht Dejaegere tijdens de “Slag om Vlaanderen” in Gent (2-1). Eén van de twee effectieve speeldagen schorsing volgt uit een tot 8 april 2017 openstaande voorwaardelijke straf. Scheidsrechter Bart Vertenten gaf dan wel een gele kaart, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie werd de Franse verdediger alsnog disciplinair vervolgd.

Jan Van Damme is geschorst voor drie maanden, waarvan tot en met 26 mei effectief. De kinesist van de landskampioen gaf in de thuiswedstrijd tegen Charleroi (1-1) een duw aan de vierde official tijdens het tumult om de aan Charleroi toegekende strafschop. Van Damme mag dit seizoen niet meer plaatsnemen in de dug-out van Club.