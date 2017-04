Tien Kempense tips voor een leuk paasweekend

Dat er dit weekend een katholieke feestdag valt, hoeft nog niet te betekenen dat er niets te doen valt. Meer nog: deze tien tips voor al dan niet paasgerelateerde activiteiten hebben betrekking op zaterdag en zondag, want voor paasmaandag hebben we voor u later nog een apart lijstje in petto.

1. Jungle Jump

Wat: meer dan twintig springkastelen en attracties, met uitgebreide cafetaria.

Praktisch: zaterdag 15 en zondag 16 april, telkens van 10u tot 21u op het Industriepark 3 in Hulshout.

Prijs: 4 euro

2. De Moerasprinses

Wat: familievoorstelling rond een spannend sprookje voor en door kinderen

Praktisch: zaterdag 15 april om 14.45u in zaal ’t Buurthuis, Zandstraat 13 in Veerle-Laakdal

Prijs: 8 euro, 4 euro voor kinderen tot 12 jaar

3. Paashappening

Wat: kinderen tot en met 8 jaar gaan samen met de paashazen in het sprookjesbos op zoek naar Hekselien

Praktisch: zaterdag 15 april van 14u tot 15u in domein Prinsenpark, Kastelsedijk 5 in Retie

Prijs: gratis

4. Opus IX

Wat: Centrumharmonie Geel neemt toehoorders voor de negende keer mee voor een avontuurlijke concertervaring met een gevarieerd repertoire

Praktisch: zaterdag 15 april om 20.15u en zondag 16 april om 15u in CC De Werft, Werft 32 in Geel.

Prijs: 15 euro

5. Light a candle

Wat: dienst Inspirelli van het jongerenpastoraal nodigt iedereen uit om samen een kaarsje aan te steken aan het paasvuur

Praktisch: zaterdag 15 april van 18u tot 21u op de Grote Markt in Turnhout

Prijs: gratis

6. Streekbierendag

Wat: @Veussel wil graag mensen bij elkaar brengen in hun vrije tijd en wil daarbij streekgebonden producten promoten. Hoe kan dat beter dan met een lekker streekbiertje?

Praktisch: zaterdag 15 april vanaf 14u in de Oude Pastorij, Dorp 47 in Rijkevorsel

Prijs: gratis

7. Koloniewandeling

Wat: ontdek Wortel-Kolonie onder begeleiding van een gids van Natuurpunt Markvallei

Praktisch: zondag 16 april om 14u aan bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41 in Wortel-Hoogstraten

Prijs: gratis

8. Frontaal Swingt

Wat: jeugdhuis Frontaal Swingt met optredens van Sodagrunt, Vuil Talloor en Belgian Quo Band

Praktisch: zondag 16 april vanaf 19.30u in de parochiezaal, Kerkplein 3 in Lille

Prijs: 6 euro

9. Paaswandeling

Wat: de Natuurgidsen De Gagel nemen u op sleeptouw tijdens deze gezinswandeling over 5,5 tot 6 kilometer door de bossen van Heidehuizen

Praktisch: zondag 16 april om 14u aan de begraafplaats op Kruisven in Mol

10. Lentewandeling

Wat: verfrissende wandeling langs voorjaarsbloeiers, ontluikende knoppen en verleidingsgekwetter

Praktisch: zondag 16 april om 13.30u aan bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 63 in Oud-Turnhout

Prijs: gratis