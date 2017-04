Stoffel Vandoorne hoopvol voor GP van Bahrein

Stoffel Vandoorne ziet komend raceweekend in Bahrein hoopvol tegemoet. Hij hoopt dat de ervaring die hij er opdeed in de GP2, en vorig jaar in de Formule 1, hem zullen helpen om er een positief weekend van te maken.

Vorig jaar maakte Stoffel zijn F1-debuut voor McLaren in Bahrein, toen hij Fernando Alonso mocht vervangen na diens zware crash in Australië. De 25-jarige Belg maakte een solide indruk, kwalificeerde zich voor teamgenoot Jenson Button, en pakte meteen het eerste punt voor McLaren in 2016.

“Ik heb veel goede herinneringen aan het Grand Prix-weekend in Bahrein van vorig jaar,” aldus Stoffel in een interview met ‘Motorsport Week’.

Ondertussen is Vandoorne vaste rijder geworden bij het Britse team. Het nieuwe seizoen is niet zonder slag of stoot begonnen voor de Belg: een dertiende en eveneens laatste plaats in Australië, een opgave in China, en een auto die niet vooruit te branden lijkt.

“We zijn een jaar verder nu, ik ben nu voltijds McLaren-Honda rijder en ik heb al veel meer ervaring opgedaan in het voorbije jaar. Natuurlijk is het doel van elk weekend om hard te werken en mezelf te verbeteren,” vertelt Stoffel.

“Het belangrijkste voor mij is kilometers maken,” gaat de Rumbekenaar verder. “Het weer in Bahrein zal zeker en vast beter zijn dan het voorbije weekend in Shanghai, dus ik hoop zoveel rondjes als mogelijk af te malen. Het helpt dat ik dit circuit goed ken en dat ik hier al twee keer won in de GP2. Het wordt een zaak van verder te bouwen op datgene dat ik al ken.”

Over de verwachtingen voor komend weekend blijft Vandoorne op de vlakte.

“We hebben altijd een moeilijk weekend verwacht in China en ik weet niet of het in Bahrein veel beter zal zijn. We zijn maar een week later en er is duidelijk een limiet op hoeveel wijzigingen je in die korte tijd kan doorvoeren.”

Toch ziet Stoffel verbeteringen: “De auto is duidelijk aan het verbeteren en Fernando en ik voelen ons zelfverzekerd en competitief, zeker in het bochtenwerk. We moeten afwachten en zien wat mogelijk is op dit circuit.”

